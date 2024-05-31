Bloomberg: Молдавия и Украина договорились о транзите российского газа в Приднестровье

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Молдавия и Украина достигли соглашения насчет поставок российского газа после истечения контракта с "Газпромом". Об этом со ссылкой на министра энергетики республики Виктора Парликова сообщает Bloomberg.

Так, Украина и Молдавия обсуждают возможность поставок газа в Приднестровье через Турцию. Транзит газа в анклав рассматривается как стимул для того, чтобы транзитные соглашения Украины с другими странами остались в силе. Планируется, что из Приднестровья топливо может прокачиваться далее в Болгарию и Румынию, при этом часть поставок будет проходить через территорию Украины.

Парликов заявил, что при подобном сценарии открытым остается вопрос, кто будет нести расходы, и будет ли "Газпром" платить транзитные сборы. Кроме того, министр заявил о неопределенности с поставками газа в Приднестровье после истечения соглашения "Газпрома" с "Нафтогазом" в конце 2025 года.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщала, что члены Еврокомиссии хотят сократить закупки сжиженного природного газа из России после остановки транзита через Украину 31 декабря 2024 года. Она подчеркнула, что переговоров о продлении поставок российского газа не будет.

До этого в МИД РФ заявили, что ни одна достигнутая "Газпромом" в 2021 году договоренность с молдавскими властями не была выполнена. Президент Молдавии Майя Санду сообщала, что не беспокоится о существующем долге. По ее словам, он якобы составлял только 9 вместо 700 миллионов долларов заявленных "Газпромом".

