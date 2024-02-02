Молдавия не исключила возможности закупок российского газа

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Власти Молдавии не исключают, что продолжат закупать российский газ. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на министра энергетики республики Виктора Парликова.

Он заявил СМИ, что решение будет зависеть от предложенной цены. Министр также напомнил, что Молдавия не вводила запрет на российский газ. По его словам, в 2023 году закупок не было из-за подорожания.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин обратил внимание, что ни одна достигнутая "Газпромом" в 2021 году договоренность с молдавскими властями не была выполнена.

По его словам, отчет, который Минэнерго Молдавии предоставило в сентябре прошлого года, на основании которого власти республики позволяют себе утверждения о фактическом отсутствии долга за поставки газа, не соответствует международным стандартам и требованиям независимости аудита.



У Молдавии нет альтернативы российскому газу – Санду