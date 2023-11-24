Россия ответит на решение Молдавии присоединиться к санкциям Евросоюза – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не оставит без ответа решение Молдавии присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Расцениваем это как очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию "коллективного Запада", – говорится в заявлении Захаровой.

Она подчеркнула, что целью подобных действий со стороны Молдавии является полное разрушение отношений между двумя странами, которые, как отметила Захарова, и так находятся в плачевном состоянии.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что антироссийская политика властей Молдавии не всегда соответствует интересам их граждан, которые в действительности дружественно относятся к России и хотят сохранить отношения двух государств.

Отмечается, что о принятых мерах в отношении Молдавии будет объявлено позже.

23 ноября Молдавия официально присоединилась к санкциям ЕС против РФ по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Соответствующие ограничения затрагивают большую часть высшего руководства России.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать ряд сайтов российских СМИ. До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ.

Также сообщалось, что власти Молдавии предложат Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов из-за риска безопасности страны.

В связи с этим Россия запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответной меры на продолжающиеся политически мотивированные преследования русскоязычных СМИ в республике. В сообщении также указано, что в дипведомство был вызван посол республики в РФ Лилиан Дарий.



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