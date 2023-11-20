МИД запретил въезд ряду официальных лиц Молдавии из-за преследования СМИ РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответной меры на продолжающиеся политически мотивированные преследования русскоязычных СМИ в республике. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в том числе это выражается в блокировании доступа к их интернет-сайтам. В сообщении указано, что в дипведомство был вызван посол республики в РФ Лилиан Дарий. Молдавской стороне был заявлен решительный протест.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать сайты ТАСС, "Лента.ру", "Интерфакс", "Московский комсомолец", "Известия", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Российская газета", агентства Регнум и Риафан, радио Sputnik, а также ряд местных ресурсов.

До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ. В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.

Также сообщалось, что власти Молдавии предложат Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов из-за риска безопасности страны. Речь идет о следующих каналах: "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3".