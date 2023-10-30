Власти Молдавии блокируют неугодные СМИ из страха ненависти населения – Додон

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Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности блокируют неугодные СМИ, поскольку боятся растущей ненависти к ним со стороны населения, сообщил бывший глава республики Игорь Додон.

"Бурлящую ненависть людей не прикрыть крышкой. Вы боитесь, Майя Санду и ПДС. Вы боитесь, и это хорошо. Сколько страха, столько и цензуры! Но это не продлится долго", – написал он в своем телеграм-канале.

Додон подчеркнул, что на медиарынке страны остались только каналы, поющие хвалебные речи желтой власти. По его мнению, закрытие еще шести каналов не принесет Санду любви народа и не уменьшит растущую ненависть людей к правительству.

Ранее глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца распорядился заблокировать сайты ТАСС, "Лента.ру", "Интерфакс", "Московский комсомолец", "Известия", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Российская газета", агентства Регнум и Риафан, радио Sputnik, а также ряд местных ресурсов.

До этого СИБ приняла решение заблокировать на территории республики доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ. В перечне оказались такие интернет-ресурсы, как ВГТРК, телеканалы RT, "Мир", НТВ, "Россия сегодня", РЕН ТВ, "Звезда", "Вести", "360", Москва 24, "РТР-Планета" и другие.

Также сообщалось, что власти Молдавии предложат Комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановить лицензии шести телеканалов из-за риска безопасности страны. Речь идет о следующих каналах: "Оризонт-ТВ", ICTV, "Прайм-ТВ", "Публика-ТВ", "Канал-2", "Канал-3".

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