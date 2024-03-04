ЕК намерена сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину

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Члены Еврокомиссии хотят сократить закупки сжиженного природного газа из России после остановки транзита через Украину 31 декабря 2024 года, рассказала европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Мы должны обсудить продление мер по ограничению потребления газа, и мы обсудим последствия прекращения транзита российского газа через Украину. Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки", – передает ТАСС ее слова.

Симсон подчеркнула, что переговоров о продлении поставок российского газа не будет. Кроме того, она напомнила, что Евросоюз планирует полностью отказаться от него к 2027 году. Что касается стран, у которых нет доступа к морю, для них будут продуманы альтернативные пути, резюмировала Симсон.

25 января в правительстве Украины не подтвердили готовность продлить транзит газа из РФ на 2025 год. При этом в Киеве допустили передачу инфраструктуры в пользование ЕС.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны нет необходимости в транзите газа через Украину в условиях наличия газопровода "Турецкий поток".



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