Bloomberg: ЕС может ввести санкции против СПГ и алюминия из России

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Евросоюз изучает возможность постепенного введения рестрикций на импорт российского алюминия и поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках 16-го пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, отказ от СПГ может быть осуществлен либо в виде санкций, либо как часть дорожной карты, которая может быть представлена уже в феврале.

При этом некоторые собеседники издания отмечают нецелесообразность ограничений в отношении трубопроводного газа. Так, многие страны, включая Венгрию и Словакию, по-прежнему полагаются на поставки газа от "Газпрома".

Помимо упомянутых мер, Евросоюз также может ввести санкции против десятков судов, перевозящих нефть, и новые меры по контролю экспорта. Кроме того, ЕС рассматривает возможность отключения новых банков от системы SWIFT.

США 10 января объявили о новых антироссийских санкциях. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

В Кремле подчеркнули, что санкциями невозможно "перерубить" сложившиеся естественным образом маршруты экспорта российских энергоносителей. В Москве также считают, что подобные меры не могут не привести к некоторой дестабилизации рынка.