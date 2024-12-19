Путин заявил, что перестал считать санкции против России

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Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что перестал считать, сколько санкций было введено против России. Он предположил, что их количество уже составило больше 40 тысяч.

Глава государства признал, что ограничения мешают россиянам и создают проблемы. Однако, по его словам, санкции не смогут убить российских граждан окончательно.

"Они нанесут нам какой-то ущерб и вред, но, безусловно, из этой ситуации, так же как из других ситуаций, при поставках энергоносителей выйдем", – подчеркнул российский лидер.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты подрывают свою конкурентноспособность своими же действиями, направленными против России.

С его слов, США долгое время работают на подрыв конкурентноспособности экономик стран Евросоюза. При этом Россия не испытывает сожалений по этому поводу.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит 16-й пакет антироссийских санкций. В недавно объявленный 15-й включили экономические и персональные ограничения. Они затронули теневой флот, а также 54 физлица и 30 компаний из России, КНР и КНДР.