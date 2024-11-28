Европарламент призвал расширить санкции против России

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Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза добиться принятия 15-го санкционного пакета против России, следует из документа, опубликованного на сайте госоргана.

Рестрикции, в частности, будут касаться металлургического, атомного, химического, сельскохозяйственного и банковского секторов, так как они имеют особое экономическое значение для России.

Также под ограничения подпадут алюминий, стальная продукция, уран, титан и никель. Более того, в документе говорится о необходимости введения полного эмбарго на импорт в Евросоюз российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа (СПГ).

Еще чиновники хотят пересмотреть текущую продолжительность санкций, введенных в отношении России для продления их срока действия с шести месяцев до трех лет.

Разработку 15-го пакета антироссийских санкций планируется начать в январе 2025 года. Еврокомиссия собирается еще больше сократить возможность стран Евросоюза на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике ЕС.

Также планируется ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты России.