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Европарламент полностью одобрил состав новой Еврокомиссии, в который вошли 26 комиссаров, сообщило издание Politico.

Новая Еврокомиссия начнет работать 1 декабря. Ее деятельность продлится пять лет.

По данным издания, ситуация зашла в тупик, когда парламентарии приступили к проверке шести заместителей председателя Еврокомиссии и еврокомиссара от Венгрии. В среду, 20 ноября, Европарламент одобрил кандидатуры всех семи членов новой комиссии.

Ранее издание обвинило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Евросоюзе. Газета писала, что политик обрела полный контроль над делами объединения, потратив несколько месяцев на избавление от внутренней оппозиции. Речь идет в том числе о еврокомиссаре по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретоне.

В июне 2024 года Урсула фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии. Решение было принято Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге. За фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат из 720 членов Европарламента.