ЕС изучает вопрос включения РФ в список стран с высоким риском отмывания средств

Фото: 123RF/bravespirit

Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма. Такое заявление сделала еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.

"Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", – приводит ее слова РИА Новости.

Макгиннесс уточнила, что ЕК будет внимательно изучать финансовую систему РФ с целью обнаружить пробелы, позволяющие сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы. По ее словам, если Россия будет включена в список стран с высоким риском, то банкам и другим финансовым институтам придется проходить дополнительные проверки для взаимодействия с РФ.

До этого стало известно, что страны Евросоюза планируют в январе приступить к разработке 15-го пакета антироссийских санкций, ограничения которого будут нацелены на российский экспорт энергоносителей, в особенности против сжиженного природного газа.

Таким образом, Еврокомиссия собирается еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике ЕС.

Также Брюссель планирует ужесточить ограничительные меры против танкерного флота, который якобы занимается перевозками российской нефти, продаваемой на мировом рынке по рыночной стоимости, несмотря на попытки Запада установить потолки цен на нефтепродукты РФ.