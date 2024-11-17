Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к отключениям поставок газа из РФ

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне прекращения поставок газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к зиме с точки зрения энергетической безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", – сообщила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.

Ранее стало известно, что российский энергохолдинг "Газпром" приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing & Trading.

До этого эксперты предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

