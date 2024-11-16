16 ноября, 07:57Экономика
"Газпром" уведомил OMV о прекращении поставок в Австрию с 16 ноября
Фото: 123RF/ekipaj
Российский энергохолдинг "Газпром" приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing & Trading. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно заявлению австрийской нефтегазовой компании, поставка газа от "Газпрома" будет приостановлена в 8:00 по московскому времени 16 ноября.
Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.
Ситуация осложняется возможным прекращением поставок российского газа через Украину. Эксперты уверены, что цены на топливо вырастут, если в ЕС будут морозы и одновременно туда перестанет поступать российский газ.