"Газпром" уведомил OMV о прекращении поставок в Австрию с 16 ноября

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Российский энергохолдинг "Газпром" приостановит поставки топлива одному из главных клиентов в Евросоюзе – австрийской OMV Gas Marketing & Trading. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению австрийской нефтегазовой компании, поставка газа от "Газпрома" будет приостановлена в 8:00 по московскому времени 16 ноября.

Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.

Ситуация осложняется возможным прекращением поставок российского газа через Украину. Эксперты уверены, что цены на топливо вырастут, если в ЕС будут морозы и одновременно туда перестанет поступать российский газ.

