Госдеп США ввел санкции против организаций и граждан России, Китая и КНДР

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Государственный департамент США ввел санкции против двух организаций России и Китая, а также одного гражданина РФ и двух из КНДР. Уведомление опубликовано в сборнике официальных документов американского правительства.

Под рестрикции подпала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, а также гражданин Игорь Мичурин. Они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Также соответствующий список пополнила китайская фирма Dandong Mason-Age Trade Co Ltd. Из документа следует, что решение о применении ограничительных мер вступило в силу 20 ноября.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп рассказывал о своем желании "разъединить" РФ и КНР. Тогда он уточнил, что объединению стран поспособствовал действующий лидер Штатов Джо Байден, что, по словам республиканца, является позором.

В свою очередь, Владимир Путин назвал отношения России и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях.

Позже в СМИ появилась информация, что Трамп после вступления в должность будет стремиться ослабить отношения между Россией, Китаем, КНДР, а также Ираном. Журналисты уверены, что республиканец рассчитывает разрушить углубляющиеся связи "между противниками США", используя "свое фирменное сочетание воинственных угроз и дружеских отношений" с руководителями ряда других государств.