The Hill: Трамп попытается ослабить связи между РФ, Китаем, КНДР и Ираном

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Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность будет стремиться ослабить отношения между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

По ее данным, Трамп рассчитывает разрушить углубляющиеся связи "между противниками США", используя "свое фирменное сочетание воинственных угроз и дружеских отношений" с руководителями ряда других государств.

"Сложится ли это в эффективную политику, учитывая импульсивный подход Трампа к международным отношениям и расхождения во взглядах среди его вероятных советников, остается открытым вопросом", – говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп рассказал в беседе с телеведущим Такером Карлсоном о своем желании "разъединить" РФ и КНР.

Владимир Путин назвал отношения России и Китая одним из гарантов стабильности в мире. Президент отметил, что страны осуществляют сотрудничество в экономической, военной и гуманитарной областях.