The Guardian: Китай испугался сближения России и КНДР

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Растущие связи Москвы и Пхеньяна вызывают обеспокоенность у Пекина. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

По словам заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, сближение России и Северной Кореи невыгодно китайскому руководству, из-за того, что данный союз может спровоцировать укрепление альянса Белого дома с Японией и Южной Кореей.

"Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их", – отметил Кэмпбелл.

Кроме того, власти КНР опасаются, что из-за укрепившихся связей с Россией КНДР может пойти на провокационные действия, что крайне невыгодно Китаю.

Ранее похожее мнение высказало издание The Economist. По информации журнала, опасения КНР связаны с тем, что Пекин сильнее заинтересован в стабильности на Корейском полуострове, чем Россия. Однако после укрепления связи с Москвой Северная Корея якобы сможет пойти на провокации в отношении Южной Кореи, говорится в статье.

Также аналитики подчеркнули, что Китай потерял свой контроль над ситуацией с КНДР. В частности, северокорейские СМИ теперь пишут намного больше материала о России, чем о КНР.