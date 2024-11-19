Ван И заявил, что КНР готова развивать тесное сотрудничество с РФ в ШОС

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Китай готов активно взаимодействовать с Россией в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

"Китай принял председательство в ШОС и готов тесно сотрудничать с Россией, чтобы способствовать дальнейшему развитию ШОС и вывести ее на новый уровень", – цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 80-я годовщина победы над фашизмом. По мнению министра, Китай и Россия должны совместно организовать памятные мероприятия, твердо отстаивать достижения победы во Второй мировой войне и международную справедливость, руководствоваться историей и открывать будущее.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Лавров возглавляет российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Лидеры стран G20 уже приняли итоговую декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Среди прочего, в документе приветствуются все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине.