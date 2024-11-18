Лавров поддержал предложение Бразилии создать альянс по борьбе с голодом

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью. Он сообщил о мерах, которые принимает Россия для обеспечения продовольственной безопасности, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

На пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом, Лавров подчеркнул важность роли БРИКС в решении вопросов глобального развития, что было отмечено в результатах саммита в Казани. Кроме того, он обратил внимание на неоколониальные практики стран Запада, которые затрудняют налаживание равноправного международного сотрудничества.

Инициатива, предложенная президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, предполагает, что страны и международные организации объединят усилия для ускорения решения этой проблемы к 2030 году.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Лавров будет возглавлять российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.