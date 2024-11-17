Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Зеленского не пригласили на саммит G20

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Украинского лидера Владимира Зеленского не позвали на следующий саммит G20, который запланирован на 18–19 ноября, рассказал немецкий канцлер Олаф Шольц, которого цитирует DPA.

При этом политик признался, что до этого он поддерживал участие президента Украины в саммите. Однако тот факт, что он не получил приглашение, говорит о серьезных вызовах.

Между тем российскую делегацию на саммите Группы двадцати в Рио-де-Жанейро возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. На мероприятие он поедет по поручению Владимира Путина.

Ранее Шольц призвал сделать все, чтобы не произошло обострение конфликта на Украине. При этом поддержка Киева, по словам канцлера, не должна быть в ущерб будущему Германии, подчеркнул он.