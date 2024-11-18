FT: Аргентина угрожает заблокировать коммюнике саммита G20 в Бразилии

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Аргентина пригрозила заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 из-за ряда возражений. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет издание Financial Times.

В материале отмечается, что аргентинский президент Хавьер Милей намерен более активно продвигать свою точку зрения на определенные вопросы после победы на выборах в США Дональда Трампа, которая "придала смелости" консервативным силам по всему миру.

"Аргентина и ее президент Хавьер Милей, близкий союзник Трампа, пригрозили заблокировать совместное коммюнике, которое должно быть одобрено лидерами G20 на встрече в Рио-де-Жанейро, которая начинается в понедельник, из-за возражений, связанных с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством", – указано в сообщении.

Издание пишет, что западные дипломаты обеспокоены тем, что угроза вето со стороны Аргентины и избрание Трампа может спровоцировать выход ряда стран из амбициозных соглашений по таким вопросам, как глобальное потепление.

На саммите G20 российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит концеренцию, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам лидера РФ, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

Встреча пройдет с 18 по 19 ноября. При этом украинского президента Владимира Зеленского не позвали присоединиться к конференции. Как отметил немецкий канцлер Олаф Шольц, до этого он поддерживал участие Зеленского в саммите. Однако тот факт, что он не получил приглашение, говорит о серьезных вызовах, добавил политик.