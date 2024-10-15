Reuters: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20

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Украина призывает Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом со ссылкой на украинские власти сообщает Reuters.

Издание пишет, что генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о получении разведданных, указывающих на то, что Путин может посетить саммит в следующем месяце. Он призвал власти Бразилии выполнить ордер Международного уголовного суда на арест президента России, если он там появится.

"В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство – участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать", – заявил Костин.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В США не стали осуждать страну за отказ арестовать Путина. Там заявили, что Вашингтон с пониманием относится к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражает ей поддержку.