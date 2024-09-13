МИД Украины выразил демарш Монголии из-за визита Путина в страну

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Министерство иностранных дел Украины объявило демарш Монголии в связи с визитом Владимира Путина в Улан-Батор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское ведомство.

В МИД выразили глубокое разочарование из-за отказа монгольской стороны выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина. В Киеве пообещали не оставить такие действия без ответной реакции.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В госдепартаменте США не стали осуждать Монголию за отказ арестовать Путина. Там заявили, что Вашингтон с пониманием относится к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражает ей поддержку.