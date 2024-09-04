Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать Путина

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США с пониманием относятся к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражают ей поддержку. Об этом заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Таким образом он отреагировал на заявление властей Монголии в связи с их отказом арестовать Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Представитель монгольского правительства тогда объяснил, что страна зависит от энергетики, импортируя 95% нефтепродуктов и свыше 20% электроэнергии из соседних государств, что является решающим для существования монгольского народа.

Однако Миллер, несмотря на это, призвал Монголию придерживаться обязательств и поддерживать принципы Устава ООН.

"Мы не считаем, что какая-либо страна должна предоставлять Путину платформу", – уточнил политик.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

Между тем 2 сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что все аспекты визита Путина в Монголию тщательно готовились, поэтому Москва не обеспокоена решением МУС.

