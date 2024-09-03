Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником РФ

Фото: kremlin.ru

Монголия является дружественной страной и союзником России на протяжении десятилетий, сказал Владимир Путин на встрече с председателем монгольского парламента Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

"Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие – наши общие победы на реке Халхин-Гол", – сказал президент РФ.

Он напомнил, что Монголия до, в годы и позднее Великой Отечественной войны, была верным союзником Советского Союза в борьбе с нацизмом и милитаризмом. Также Путин отметил близкие отношения между Москвой и Улан-Батором, а также рассказал об их успешном развитии.

В целом Москва придает большое значение взаимодействию по линии парламентов двух стран, отметил российский лидер.

"В сегодняшнем мире это существенное дополнение к развитию контактов между органами исполнительной власти", – заключил он.

Путин прибыл с официальным визитом в Монголию 2 сентября. Он прибыл сюда для участия в торжествах по случаю 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, а также для двусторонних переговоров. Позже он встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

