Путина в Монголии встретил почетный караул

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. По прилете его встретил почетный караул, передает сайт Кремля.

Глава России примет участие в торжествах в честь 85-летия победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Также Путин встретится с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений в рамках стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Кроме того, в планах подписание ряда двусторонних документов.

Между тем Монголия планирует договориться с РФ о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. Лидер РФ подчеркивал, что Москва всегда отвечает на просьбы Монголии, которые касаются обеспечения страны топливом.

На фоне визита Путина в Монголию Киев потребовал, чтобы страна арестовала российского лидера в рамках исполнения соответствующего решения Международного уголовного суда. Кремль, в свою очередь, не беспокоит решение МУС в контексте визита Путина в Монголию.