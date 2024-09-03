Медведев заявил, что МУС стоит бояться исполнения кем-то ордера на арест Путина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Представителям Международного уголовного суда (МУС) нужно переживать, если кто-то захочет исполнить выданный ими ордер на арест Владимира Путина, так как в этом случае будут последствия, с которыми они будут не готовы столкнуться. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в его телеграм-канале.

Медведев также напомнил, что Евросоюз "со свойственным ему раболепием перед США" ранее высказал обеспокоенность по поводу того, что Монголия принимает у себя российского лидера, несмотря на то что эта страна ратифицировала статут МУС и должна в связи с этим арестовать Путина.

"Типа раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и "евродегенератов" в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении", – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

В марте МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В российском МИД отмечали, что это решение для РФ не имеет никакого значения.

2 сентября Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что все аспекты визита тщательно готовились, и подчеркнул, что Москва не обеспокоена решением МУС в связи с этим.

Однако украинская сторона настаивала, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения Международного уголовного суда.

