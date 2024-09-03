Захарова обвинила Киев в попытке уйти от суда из-за ратификации Римского статута

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Украина хочет вывести из-под юрисдикции своих граждан, но сохранить возможность уголовного преследования граждан других стран при помощи оговорок при ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Такой шаг нельзя расценивать иначе как нескрываемое намерение предоставить своим военным карт-бланш на совершение тяжких военных преступлений", – цитирует ее РИА Новости.

Это, по словам Захаровой, говорит об истинном отношении Украины к международному гуманитарному праву и юстиции.

Киев ратифицировал статут МУС в конце августа 2024 года. Одним из условий была семилетняя отсрочка для украинцев по различным военным преступлениям, включая убийства, пытки, удары по гражданским целям и так далее.

Однако своим присоединением к статуту МУС Украина "открыла дорогу" в Гаагу, так как отсрочка не распространяется на геноцид и преступления против человечности, добавляли в Совфеде РФ.

