МИД Украины: Монголию ждут последствия после визита Путина

Фото: ТАСС/Наталия Губернаторова

Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий пригрозил Монголии последствиями за визит в страну Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

Тихий заявил, что Монголия, отказавшись выполнять ордер Международного уголовного суда на арест Путина, наносит удар по международной системе уголовного права. По его мнению, Монголия своими действиями "помогает избежать правосудия".

"Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – пообещал Тихий.

Ранее в МИД Украины настаивали на том, чтобы Монголия исполнила решение МУС и арестовала Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков до этого сообщал, что все аспекты визита тщательно готовились и подчеркнул, что Москва не обеспокоена решением суда в контексте визита президента России.

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В российском МИД отмечали, что это решение для РФ не имеет никакого значения.