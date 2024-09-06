Лавров назвал хамством заявления Киева из-за визита Путина в Монголию

Фото: kremlin.ru

Заявления официальных лиц Украины в отношении третьих стран по поводу их отношений с Россией можно назвать хамством. Об этом сообщил в интервью РБК глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Министр напомнил, как украинский президент Владимир Зеленский после визита президента Индии Нарендра Моди в Россию заявил, что последний нанес "смертельный" удар по усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине.

"Тем не менее индийский премьер все-таки потом съездил в Киев, и я уверен, что он объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут. По крайней мере, надеюсь на это", – рассказал Лавров, добавив, что тема Международного уголовного суда (МУС) обсуждается искусственно.

Глава МИД указал на то, что Запад в данном вопросе не скрывает двойных стандартов, напомнив о ситуации, когда МУС хотел заняться историей с сотнями жертв из-за бомбардировок в Афганистане. Однако после заявлений суда о необходимости объявления в розыск руководства Израиля США, которые не являются участниками Римского статута, пригрозили введением ограничений. Спустя время разговоры по этому поводу прекратились.

"На этом фоне, когда те же США требуют от всех стран выполнить свою святую обязанность и арестовать Путина, даже не искушенному в политике человеку понятно, насколько это не просто отдает двойными стандартами, а из них состоит", – подчеркнул Лавров.

В марте прошлого года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

Между тем 2 сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что все аспекты визита Путина в Монголию тщательно готовились, поэтому Москва не обеспокоена решением МУС.

