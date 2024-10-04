Песков заявил, что решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято

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Решение о поездке Владимира Путина на саммит G20 еще не принято. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Однако, как утверждает представитель Кремля, российский лидер открыт для любых контактов, в том числе с президентом США Джо Байденом. Пока, по его словам, обсуждений по этому поводу между Россией и Штатами не велось.

"В настоящий момент никаких предпосылок для контактов нет", – добавил Песков.

В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва изъявил желание пригласить Путина на саммит G20, несмотря на выданный в марте прошлого года ордер Международного уголовного суда.

Бразильский лидер также не стал оценивать решение МУС, подчеркнув, что президент РФ должен сам понимать последствия своих визитов. По мнению суда, Путин может быть причастен к военным преступлениям, а именно к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос поездки Путина на саммит G20 пока находится на стадии проработки. Однако Байден уже допустил возможность встречи на саммитах G20 или АТЭС с российским президентом для обсуждения ситуации вокруг Украины и международной безопасности.