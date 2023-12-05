Президент Бразилии сообщил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что собирается пригласить Владимира Путина на саммит G20, который состоится в латиноамериканской стране в следующем году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Об этом он сообщил в интервью изданию Correio Brasiliense.

Лула да Силва отказался оценивать решение МУС, заявив, что российский президент должен сам оценить его последствия. Он также напомнил, что Россия, как и Соединенные Штаты, не признает юрисдикцию МУС.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

После этого СК РФ возбудил уголовное дело против нескольких судей и прокурора МУС Карима Ахмад Хана.

Впоследствии в розыск была объявлена японский юрист, судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест Путина и Львовой-Беловой.