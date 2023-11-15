Захарова заявила о безразличии МУС к судьбе детей в Газе

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Международный уголовный суд (МУС) не замечает ситуацию с детьми в секторе Газа, о которой говорит весь мир, но абсурдную раздувает историю с обвинениями в адрес России, сообщила в интервью радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, весь мир негодует в связи с тем, что в секторе Газа погибли сотни тысяч детей. При этом еще неизвестно, сколько из них остались с заболеваниями, ранениями и в тяжелом психологическом состоянии, уточнила представитель МИД РФ.

"Скажите, пожалуйста, что же это за такое экспертное, оценочное, предпочтительное суждение людей, которые наделены полномочиями и которые придуманную историю вокруг якобы похищения украинских детей готовы на весь мир ежедневно рекламировать, понимая абсолютную абсурдность этой ситуации, и не замечать, не говорить ни одного слова, не выписывать ни одного предписания относительно реально существующих детей, страдающих ежедневно, в таких колоссальных масштабах. Как это может быть?" – задалась вопросом Захарова.

Ранее исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел заявила, что в секторе Газа находится порядка миллиона детей, многие из которых пропали без вести или оказались под обломками рухнувших зданий.

По ее данным, жертвами взрывов и других военных атак в Газе стали более 4,6 тысячи детей, еще около 9 тысяч получили ранения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта из-за бомбардиворок Израиля в секторе Газа погибли минимум 11,5 тысяч человек, среди которых более 4,6 тысяч детей.

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