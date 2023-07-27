Выдавшая oрдер на арест президента РФ судья МУС Томоко Аканэ объявлена в розыск

Фото: Следственный комитет РФ

Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест президента Роcсии Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск по уголовной статье. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД России сообщает ТАСС.

"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК РФ", – указано в базе.

При этом по какой статье разыскивают Аканэ, в карточке розыска не указано.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Суд заявил, что президент России и детский обмудсмен якобы причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей" из Украины в Россию.

Следственный комитет РФ впоследствии возбудил против прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ заявили, что решение суда о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой является незаконным из-за отсутствия реальных оснований для привлечения к ответственности.

В конце мая 2023 года МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.



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