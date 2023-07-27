США, отрицающие решения МУС, решили сотрудничать с ним против России – СМИ

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Президент США Джо Байден поручил администрации начать делиться с Международным уголовным судом (МУС) о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщает газета New York Times.

При этом США не являются членом МУС и отрицают его решения в отношении граждан страны на законодательном уровне с 2002 года, когда бывший в то время президентом страны Джордж Буш подписал акт о защите американских военнослужащих.

"Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат", – пишет газета.

Сообщается, что данное решение Байдена было непубличным, в Белом доме официально не объявляли перемену в подходе и не сообщали о том, какая помощь суду будет предоставлена.

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ выразили мнение, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой незаконно, так как отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

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