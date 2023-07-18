В Европарламенте призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко

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Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Авторы документа считают, что Минск ответственен за нанесенный Украине ущерб и "совершенные там преступления". Кроме того, в ЕП уверены, что Белоруссия причастна к незаконной передаче детей.

Депутаты также выступили с предложением расширить санкционный список против россиян и белорусов и включить туда всех, кто участвовал в "насильной депортации детей с Украины".

В середине марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде посчитали, что российский лидер и Львова-Белова причастны к "незаконной депортации и незаконному перемещению детей с оккупированных территорий Украины в Россию".

Спустя несколько дней Следственный комитет РФ возбудил против прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей уголовное дело. В СК РФ выразили мнение, что решение МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой незаконно, так как отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

В конце мая МВД РФ объявило Карима Ахмад Хана в розыск, а СК РФ заочно предъявил ему и другим судьям обвинения.

