МВД РФ объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

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Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Это следует из базы ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – следует из базы ведомства.

Информации о том, по какой уголовной статье разыскивают 53-летнего прокурора, в карточке не указывается.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Согласно юрисдикции суда, государства, являющиеся участниками Римского статуса МУС, в случае прибытия российского лидера на территорию их страны, должны его задержать. Например, в числе таких стран есть Армения.

20 марта Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении судей и прокурора МУС уголовные дела. В перечень вошли Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Следствие считает, что решение об аресте Путина и Львовой-Беловой является незаконным.