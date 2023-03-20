Возбуждено уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС – СК РФ

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и нескольких судей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Как отмечается в публикации, прокурор ранее направил ходатайство в Палату предварительного производства II МУС для получения ордера на арест россиян.

На его основании судьи МУС, в число которых вошли Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, вынесли незаконные решения об аресте Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Следственном комитете обратили внимание на то, что такое уголовное преследование носит незаконный характер, поскольку отсутствуют реальные основания для привлечения к ответственности.

"В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств", – напомнили в СК РФ.

Кроме того, в действиях прокурора МУС можно усмотреть признаки правонарушений, которые предусмотрены частью 2 статьи 299, частью 1 стать 30, а также частью 2 статьи 360 УК РФ – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Что касается судей, в их поступках есть признаки преступлений, которые описаны в части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 Уголовного кодекса России – заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.



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