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Англосаксы вынудили прокурора Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом и соответствующими конвенциями.

"В случае с решением МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер", – сказал министр.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

После этого Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС. Следствие установило, что 22 февраля 2023 года прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад при расследовании дел направил в Палату предварительного производства II МУС, чтобы получить ордер на арест граждан России. После этого суд вынес незаконные решения об аресте Путина и Львовой-Беловой.