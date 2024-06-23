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23 июня, 16:50

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Посол Бердыев: РФ будет пресекать попытки политизации сотрудничества G20

РФ выступит против политизации экономических контактов на встрече шерп G20

Фото: 123RF/alexlmx

РФ на встрече шерп G20 будет пресекать попытки политизации международного экономического сотрудничества при подстрекательстве США. Об этом в своем телеграм-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

"Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами", – указал он.

По словам дипломата, также на встрече поднимутся вопросы геополитической проблематики с подачи Запада, который подстрекают Штаты.

Вместе с тем Бердыев уточнил, что Москва поддерживает повестку дня бразильского представительства. Ключевыми темами станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления, сказал он.

"Российскую делегацию возглавит шерпа главы государства, замначальника экспертного управления президента Светлана Лукаш", – добавил посол.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что собирается пригласить Владимира Путина на саммит G20, который состоится в латиноамериканской стране, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Он отказался оценивать решение МУС, заявив, что российский президент должен сам оценить его последствия.

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