05 октября, 19:43Политика
Путин заявил, что политизация "Большой двадцатки" может привести к ее исчезновению
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Владимир Путин в ходе Валдайского форума заявил, что политизация "Большой двадцатки" может стать причиной ее исчезновения. При этом президент РФ признал, что в последний раз Индии удалось избежать политизации G20.
"Двадцатка" создавалась когда-то как площадка для обсуждения экономических, а не политических вопросов. И политизация "двадцатки" – просто верный путь к ее самоликвидации", – сказал глава государства.
По его словам, избежать этой проблемы сейчас удалось благодаря председательствующей в G20 Индии. Руководству этой страны, в том числе премьер-министру Нарендре Моди, удалось сбалансировать интересы разных стран.
"Премьер-министру (Индии. – Прим. ред.) удалось деполитизировать решения, которые принимались на двадцатке, и это единственно правильный подход", – подчеркнул Путин.
Ранее газета Financial Times писала, что итоговая декларация сентябрьского саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.
Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20
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