Путин заявил, что политизация "Большой двадцатки" может привести к ее исчезновению

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе Валдайского форума заявил, что политизация "Большой двадцатки" может стать причиной ее исчезновения. При этом президент РФ признал, что в последний раз Индии удалось избежать политизации G20.

"Двадцатка" создавалась когда-то как площадка для обсуждения экономических, а не политических вопросов. И политизация "двадцатки" – просто верный путь к ее самоликвидации", – сказал глава государства.

По его словам, избежать этой проблемы сейчас удалось благодаря председательствующей в G20 Индии. Руководству этой страны, в том числе премьер-министру Нарендре Моди, удалось сбалансировать интересы разных стран.

"Премьер-министру (Индии. – Прим. ред.) удалось деполитизировать решения, которые принимались на двадцатке, и это единственно правильный подход", – подчеркнул Путин.

Ранее газета Financial Times писала, что итоговая декларация сентябрьского саммита G20 стала ударом для западных стран из-за отсутствия глобального консенсуса по поддержке Украины.



Лавров заявил, что Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20