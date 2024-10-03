Байден допустил встречу с Путиным на G20 или АТЭС

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Действующий президент США Джо Байден допустил возможность встречи с Владимиром Путиным для обсуждения ситуация вокруг Украины и международной безопасности на саммитах G20 или Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом он сообщил ТАСС.

Однако Байден усомнился в том, что Путин приедет на оба саммита.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18–19 ноября.

В декабре прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что собирается пригласить Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Он также отказался оценивать решение МУС, отметив, что президент РФ должен сам понимать последствия своего визита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос поездки Путина на саммит G20 находится на стадии проработки. По его словам, когда будет принято окончательное решение об участии президента РФ в саммите, тогда журналистов проинформируют об этом.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года. В инстанции считают, что глава государства может быть причастен к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и перемещение детей из Украины в Россию.

