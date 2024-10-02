Песков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 продолжает прорабатываться

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Вопрос поездки Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро в ноябре, находится на стадии проработки. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, когда будет принято окончательное решение, тогда журналистов проинформируют об этом.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18–19 ноября.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что планирует пригласить Путина на саммит G20, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Он также отказался оценивать решение МУС, подчеркнув, что президент РФ должен сам понимать его последствия.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте прошлого года. В инстанции считают, что глава государства может быть причастен к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и перемещение детей из Украины в Россию.

