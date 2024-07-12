Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

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Власти Бразилии в скором времени направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", среди приглашенных будет и Владимир Путин. Об этом заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

"В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", – приводит его слова РИА Новости.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18–19 ноября.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что собирается пригласить Путина на саммит G20, который состоится в латиноамериканской стране, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Он отказался оценивать решение МУС, заявив, что российский президент должен сам оценить его последствия.

Между тем МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. В инстанции полагают, что они могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

