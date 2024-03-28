Песков заявил об отсутствии решения по посещению саммита G20 Путиным

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Вопрос о поездке Владимира Путина на саммит G20, который должен пройти в Бразилии в ноябре 2024 года, пока не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом, пресс-секретарь президента РФ прокомментировал высказывания французского президента Эммануэля Макрона, который заявил, что приглашение Путина на саммит нужно обсудить с другими участниками G20.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что собирается пригласить Путина на саммит G20, который состоится в латиноамериканской стране в следующем году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что они могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

После этого СК РФ возбудил уголовное дело против нескольких судей и прокурора МУС Карима Ахмад Хана.

Впоследствии в розыск была объявлена японский юрист, судья МУС Томоко Аканэ, выдавшая oрдер на арест Путина и Львовой-Беловой.

