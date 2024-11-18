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18 ноября, 22:17

Политика

Блинкен не планирует встречи с Лавровым на G20

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен не собирается встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Бразилии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Штатов Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Саммит G20 проходит с 18 по 19 ноября. Лавров будет возглавлять российскую делегацию по поручению Владимира Путина, который, в свою очередь, не посетит конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

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