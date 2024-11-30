Рябков указал на подрыв конкурентоспособности США из-за действий против РФ

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Соединенные Штаты Америки подрывают свою конкурентоспособность своими же действиями, направленными против России. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, Штаты уже долгое время работают на подрыв конкурентоспособности экономик стран Евросоюза.

"А в данной сфере (урана. – Прим. ред.) они будут подрывать в результате собственной бездумной, безответственной политики свою собственную конкурентоспособность", – уточнил Рябков в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Россия не испытывает сожалений по этому поводу.

РФ установила временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США 15 ноября. Речь идет о вывозе элемента в Штаты или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в их юрисдикции.

Однако исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Как пояснили в кабмине, такие меры являются ответом на американские санкции в отношении России.