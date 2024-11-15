Россия установила временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

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РФ установила временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, следует из публикации на официальном портале российского правительства.

"Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", – уточняется в сообщении.

В кабмине объяснили, что такие меры являются ответом на американские санкции в отношении России.

Москва не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России с приходом к власти избранного президентом Дональда Трампа, заявил ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом СМИ писали, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Трампа.

