В Кремле не ожидают изменения экономической риторики США с приходом Трампа

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Москва не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России с приходом к власти избранного президентом Дональда Трампа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета Financial Times писала, что, согласно источникам, в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Трампа на выборах президента США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.

Действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис уже поздравили Трампа с победой. Они также выразили готовность мирной передачи власти. Администрация США займется подготовкой встречи Байдена и Трампа в Белом доме.

Владимир Путин также поздравил Трампа с переизбранием. Президент России сказал, что готов возобновить контакты со всеми желающими лидерами стран, в том числе и с ним.