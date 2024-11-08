США приостановили запрет на энергосделки с некоторыми российскими банками

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Министерство финансов США разрешило проводить операции с 11 российскими банками, которые имеют отношение к энергетической отрасли, передает РИА Новости.

Решение распространяется на дочерние компании и другие организации, находящиеся под контролем банков России, доля участия в которых составляет не менее 50%.

Представители власти подчеркивают, что речь идет о добыче, переработке, транспортировке и приобретении угля, древесины, любых изотопов урана и возобновляемых источников энергии.

Меры будут действовать до 30 апреля. После этой даты ограничения могут быть либо продлены, либо усилены. Основная задача подобных действий США – обеспечить надежное снабжение энергоресурсами в зимний период.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает изменений экономической риторики США в отношении России с приходом к власти избранного президентом Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Трампа.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп 6 ноября объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов.