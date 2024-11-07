Британия ввела санкции против ряда российских граждан и организаций

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Великобритания ввела санкции в отношении проходящего по делу Скрипалей Дениса Сергеева, "Африканского корпуса" и его "командира" Андрея Аверьянова, экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, организаций "Зенит Финанс", "Элесар-Групп", бюро "Навис", добровольческой команды "Эспаньола" и ее командира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Британии.

По данным британских властей, "офицер ГРУ высокого ранга" Сергеев, подозреваемый в причастности к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году, помогал в подготовке и применении нервно-паралитического вещества "Новичок" и координировал действия в Лондоне во время атаки.

Организация "Африканский корпус", якобы связанная с Россией, и ее "командир" Аверьянов представляют угрозу миру и безопасности Ливии, подчеркнули власти Британии.

Кроме того, ведомство утверждает, что Бибилов был вовлечен или участвовал в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на Украине, а также на подрыв или создание угрозы для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкции также были введены против бригады "Эспаньола", которая участвует в СВО и по большей части состоит из футбольных фанатов, указано в материале.

Ранее Минфин США ввел санкции против 32 физлиц и более 350 структур. Ограничения коснулись и граждан России. В их числе – генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа и пять заместителей министра обороны РФ, включая Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву, Александра Фомина, Андрея Булыгу и Павла Фрадкова.

Ранее Вашингтон уже анонсировал новый пакет антироссийских санкций, который должен был коснуться стран и лиц, которые якобы поставляют в России критически важные материалы для ее вооруженных сил.